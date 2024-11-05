Российские десантники перекрыли минами один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области

Российские десантники заминировали дорогу, ведущую в Курскую область с сопредельной территории, и тем самым перекрыли доступ ВСУ по одному из маршрутов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Боевой эпизод, связанный с установкой мин десантниками-разведчиками, произошел в Глушковском районе Курской области рядом с поселком Новый Путь.

«Десантники вышли в район госграницы России и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию», — указали военные.

Тем самым на отдельном участке была восстановлена государственная граница РФ. До момента прорыва украинской армии на этом месте находилась целая сеть инженерных заграждений. Она была преодолена неприятелем с помощью инженерной техники иностранного производства.

Ранее сообщалось, что в Курской области был нанесен удар по противнику, который находится рядом с границей. Истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил на врага корректируемые бомбы и поразил у него опорный пункт.