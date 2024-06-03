Российские десантники штурмом взяли крупный опорник ВСУ в Часовом Яре

Подавив огневые средства противника в результате контрбатарейной борьбы, десантники с нескольких направлений пошли на штурм и овладели зданием.

В плен сдались многие военнослужащие ВСУ. В том числе был захвачен, командир эвакуационной группы, у которого был при себе телефон с приложением «Крапива», где указаны места дислокации украинских войск. В этот же день по вражеским позициям был нанесен массированный удар.

По данным канала «Ужасы фронта», под Часовым Яром в результате российского удара было погребено целое подразделение. Сообщалось, что пропал без вести командир механизированной роты в/ч А4, экс-пропагандист из «Украинских новостей» Александр Петраковский.

Ранее говорилось о том, что в ВСУ прибывает неподготовленное пополнение, и его бросают в мясорубку под Часовым Яром или Волчанском.