Подразделения ВС РФ из Южной группировки войск продолжили улучшать свои позиции. На этот раз они штурмом овладели укреплениями ВСУ северо-западнее Артемовска. Об этом сообщило РИА Новости .

Еще до атаки десантникам удалось выявить огневые точки неприятеля, а также блиндажи и землянки, в которых укрывалась вражеская пехота. Артиллерия и дроны подготовили штурм, накрыв позиции противника и прижав его к земле. Затем вперед ринулись сами бойцы, используя для большей скорости БМД-2. Уже перед самыми позициями врага десантники спешились.

«Десантники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнем из всех видов стрелкового оружия, гранатометов и ручными осколочными гранатами», - заявили представители военных.

Штурм был проведен сразу с нескольких направлений. В итоге неприятельский опорный пункт был захвачен, после чего солдаты провели его полную зачистку.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во вверенном ему регионе ВСУ начали активно возводить различные оборонительные сооружения. Это говорит о том, что украинская армия начинает переходить к обороне, окончательно отказавшись от наступления.