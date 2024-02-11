Российские хакеры вывели из строя 30 тысяч электромобилей в Литве

По предварительной информации с канала, российские хакеры получили данные компании Ignitis grupė, ответственная за распределение электроэнергии в Польше, Финляндии и странах Балтии.

Взломщики получили базу клиентов с электрозаправок Литвы, а позже пригрозили им блокировкой доступа к станциям, причем навсегда. Известно, что среди клиентов есть и ушедшая из России «Икея».

Сообщается, что хакеры взломали 30 тысяч электромобилей. В чем их мотивация неизвестно: официальные органы пока не комментировали инцидент.

Примечательно, что несколько дней назад хакеры Anonymous Sudan и Just Evil устроили одну из крупнейших за пять лет атак на интернет Польши. Они назвали это победой в сетевом пространстве.

Ранее сообщалось об опасности использования VPN в России.