Российские хакеры вывели из строя 30 тысяч электромобилей в Литве
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Хакеры группировки Just Evil (экс-KillNet) взломали системы безопасности электромобилей в Литве. Транспорт, работающий на электричестве, внезапно перестал работать, пишет Mash.
По предварительной информации с канала, российские хакеры получили данные компании Ignitis grupė, ответственная за распределение электроэнергии в Польше, Финляндии и странах Балтии.
Взломщики получили базу клиентов с электрозаправок Литвы, а позже пригрозили им блокировкой доступа к станциям, причем навсегда. Известно, что среди клиентов есть и ушедшая из России «Икея».
Сообщается, что хакеры взломали 30 тысяч электромобилей. В чем их мотивация неизвестно: официальные органы пока не комментировали инцидент.
Примечательно, что несколько дней назад хакеры Anonymous Sudan и Just Evil устроили одну из крупнейших за пять лет атак на интернет Польши. Они назвали это победой в сетевом пространстве.
Ранее сообщалось об опасности использования VPN в России.