Российские хакеры вызвали масштабный сбой в ChatCPT

Над обвалом популярного чат-бота поработали группа 22с вместе с кибербойцом под ником PalachPro. Последний рассказал каналу Mash, что действительно помог вызвать масштабные сбои. Аргументировали вмешательство в работу ChatGPT тем, что ВСУ использовали «нейронку» для обработки снимков со спутников. Таким образом, по словам Палача, хакеры помешали противнику выведать положение российских войск.

Подтверждается проблема с работой нейрочата и порталом Downdetector, который фиксирует сбои. Судя по опубликованным там данным, чат, разработанный американской компанией OpenAI, перестал работать у многих пользователей. В основном это жители Британии, Германии, США, Франции и других европейских стран. Помимо самого приложения с внедренными системами ИИ не работает и сам сайт компании-разработчика.

Ранее сообщалось, что специалист объяснил, почему Рунет потерпел масштабный сбой 14 января.