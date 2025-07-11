Российские хакеры взломали «Дельту» — цифровой мозг украинской армии

Российские хакерские группы получили доступ к секретной программе «Дельта» — ключевой системе управления войсками ВСУ. Взлом позволил скачать данные о позициях украинских подразделений, разведке и координации ударов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Программа «Дельта», внедренная в украинскую армию в 2023 году, считалась неуязвимой благодаря хранению данных в зарубежном облаке. Однако российские хакеры из KillNet, PalachPro и Beregini обошли защиту и получили полный доступ к системе.

«Дельта» отображала позиции российских войск в реальном времени, интегрировала данные с дронов, спутников и артиллерийской разведки. Операторы ВСУ использовали ее для наведения высокоточных ударов, включая ракеты HIMARS и атаки БПЛА.

После инцидента ГУР Украины начал проверку безопасности, но ситуацию осложняют сообщения о продаже украинскими военными доступа к закрытым системам. Ранее хакеры уже взламывали украинские программы ПВО, что ставит под вопрос надежность цифровой инфраструктуры ВСУ.

Теперь российские специалисты анализируют полученные данные, что может повлиять на дальнейший ход боевых действий. Украинская сторона пока не комментирует масштабы утечки.

Ранее российских туристов предупредили об «опасных зарядках» в аэропортах.