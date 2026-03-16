Российские маркетплейсы усиливают борьбу с мошенничеством

Российские маркетплейсы отмечают рост мошеннических схем, которые наносят ущерб как продавцам, так и владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Эксперт компании «МТС Скоринг» Вадим Алешин сообщили « Газете.Ru », что наиболее распространены фальшивые заказы: недобросовестные участники оформляют крупные партии товаров на ПВЗ конкурента, блокируя оборачиваемость и создавая логистический коллапс.

Похожей проблемой является массовое бронирование товаров без их последующего выкупа, что также дестабилизирует работу платформ и продавцов. Еще один способ обмана — самовыкупы для накрутки рейтинга: продавец покупает собственный товар, чтобы оставить положительный отзыв и искусственно повысить позиции в выдаче.

Все эти схемы связаны с конкретными людьми или группами, которых трудно выявить классическими проверками. Специалисты подчеркивают, что критически важно отслеживать аномальные связи между аккаунтами. Современные скоринговые системы на основе анализа больших данных позволяют выявлять, связан ли подозрительный аккаунт с конкурентом или поставщиком, оставляющим отзывы.

Эффективная защита требует внедрения предиктивной аналитики, которая оценивает репутацию контрагентов в режиме реального времени. Такие системы помогают автоматически блокировать подозрительные операции до нанесения ущерба, снижая убытки добросовестных продавцов и повышая прозрачность и честность электронной торговли.

