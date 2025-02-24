Депардье попал под новое уголовное дело во Франции

Французский актер Жерар Депардье снова оказался под следствием, на сей раз по делу о налоговом мошенничестве и отмывании средств. Подробности сообщает Франс Пресс.

По данным агентства, расследование в отношении Депардье ведут еще с февраля 2024 года. Звезда французского кино является фигурантом по делу о налоговом мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, а также отмывании средств. В этих преступлениях его подозревают в родной Франции.

Источник иностранного агентства отметил, что Депардье заподозрили в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. В этом году в рамках расследования обыски провели в ряде французских городов и Бельгии непосредственно. Нашли ли правоохранители доказательства не уточняется. Национальная финансовая прокуратура продолжает вести дело.

Как напоминает РИА Новости, Жерара Депардье обвинили в домогательствах на съемках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год. В 2025-м, в марте, в суде рассмотрят две жалобы от бывших коллег актера.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия, вероятно, не будет вмешиваться в скандал с Депардье. Напомним, что актер получил российское гражданство в начале января 2013 года.