Российские нестратегические ядерные силы получили боеприпасы в ходе учений

Личный состав тактических ядерных сил ВС РФ в рамках третьего этапа своих учений получили боеприпасы и выдвинулись назначенные для них районы. Об этом сообщило в телеграм-канале министерство обороны .

В учениях принимают участие ракетные подразделения двух военных округов, Южного и Центрального. Их личный состав успешно выполняет поставленные перед ним задачи.

«Отработал вопросы получения специальных учебных боеприпасов, выхода в назначенные районы», - сообщили в военном ведомстве о ходе учений.

Вслед за этим военнослужащие приступили к подготовке ракет-носителей, а также авиационных средств поражения, к полной боеготовности.

Ранее эксперт Матвейчук уже объяснял, для чего нужен третий этап учений у нестратегических ядерных сил России. Он позволит проверить степень боеготовности армии и ее возможность защитить при необходимости суверенитет страны.