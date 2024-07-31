Военный эксперт Матвийчук: Россия приводит ядерные силы в полную боеготовность

Полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что начавшийся третий этап учений нестратегического ядерного оружия в РФ нужен для приведения всех систем в готовность.

В мае и июне провели два этапа учений, третий этап недавно запустил президент России Владимир Путин. Это позволит отработать сценарий по боевому применению нестратегического ядерного оружия. Задачи будут выполнены в Южном и Центральном военных округах страны. «Искандеры» уже на старте.

«А нестратегические ядерные силы — это от артиллерийских боеприпасов до ракет "Искандер" — находятся в различной степени боеготовности, личный состав и техника в разной степени подготовки к выполнению боевых задач. И я полагаю, что Путин, оценивая реальную угрозу России, поставил задачу перед Генштабом проверить эти силы, которые должны в случае необходимости защитить нашу независимость и территориальную целостность», — говорит военный эксперт.

По словам эксперта, третий этап учений предполагает реальную поставку боеприпасов исполнителям, приведение в боевую готовность. Самого пуска, само собой, не будет. Его проведут только на симуляторах.

Ранее сообщалось, что Киев готов к переговорам с Москвой при соблюдении норм международного права.