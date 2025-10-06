Российские операторы начнут на сутки отключать передачу данных в роуминге

Российские операторы связи с 6 октября вводят временные ограничения на услуги передачи данных и СМС для всех абонентов, находящихся в роуминге. Об этом сообщило Министерство связи и информатизации Белоруссии со ссылкой на данные операторов мобильной связи, передает РИА Новости .

Согласно опубликованной информации, государственные органы России ввели регуляторные меры, направленные на обеспечение национальной безопасности страны и ее граждан. В рамках этих мер услуги мобильного интернета и СМС будут блокироваться на 24 часа с момента первой регистрации абонента в сети российского оператора.

После истечения суток блокировка снимается автоматически. Однако если в течение трех дней после разблокировки SIM-карта не проявит активности, ограничения будут повторно включены еще на 24 часа — до возобновления использования услуг.

При этом голосовые вызовы останутся полностью доступными, уточнили в министерстве. Пользователям, находящимся в России, рекомендуется при необходимости использовать Wi-Fi-сети для передачи данных.

До этого сообщалось, сколько человек воспользовалось автобусами в Крыму за лето.