Российские подразделения заблокировали украинские порты в Николаевской области

Российским военнослужащим, действующим с Кинбурнского полуострова, удалось заблокировать те украинские порты, которые находятся в Николаевской области. Об этом сообщил Владимир Сальдо, губернатор Херсонской области. Его слова привело РИА Новости.

По словам губернатора, российским военным удалось заблокировать выход украинских судов из портов, которые находятся в Николаевской области. Им не дают выйти в море силы ВС РФ, расположенные на Кинбурнском полуострове. Также украинским судам не получается выйти из Днепра и Южного Буга. Все их попытки прорваться в лиман и далее в Черное море блокируются огнем армии России.

«Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет», — указал Сальдо.

Ранее сообщалось, что российские моряки оказали помощь в Атлантике терпящей бедствие лодке с мигрантами. Судно с российскими моряками приняло в Атлантическом океане сигнал бедствия. Оказалось, что лодка с 54 нелегальными мигрантами на борту потеряла ход. Команда из РФ успешно провела спасательную операцию.