Российская ПВО ликвидировала 26 украинских беспилотников за ночь
Минобороны: силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над Россией
Фото: [flickr.com]
В ночь на 16 апреля дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 26 украинских беспилотников авиационного типа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Согласно данным ведомства, девять аппаратов были сбиты над Воронежской областью, восемь — в воздушном пространстве Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Липецкой, два — над территорией Республики Крым и один — в Московском регионе.
Ранее военный эксперт Матвийчук назвал истинную цель ВСУ в Курске.