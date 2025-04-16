Российская ПВО ликвидировала 26 украинских беспилотников за ночь

Согласно данным ведомства, девять аппаратов были сбиты над Воронежской областью, восемь — в воздушном пространстве Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Липецкой, два — над территорией Республики Крым и один — в Московском регионе.

Ранее военный эксперт Матвийчук назвал истинную цель ВСУ в Курске.