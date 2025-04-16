Российская ПВО ликвидировала 26 украинских беспилотников за ночь

Минобороны: силы ПВО сбили 26 дронов ВСУ над Россией

Безопасность

Фото: [flickr.com]

В ночь на 16 апреля дежурные силы противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 26 украинских беспилотников авиационного типа, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, девять аппаратов были сбиты над Воронежской областью, восемь — в воздушном пространстве Белгородской области, четыре — над Курской, два — над Липецкой, два — над территорией Республики Крым и один — в Московском регионе.

Ранее военный эксперт Матвийчук назвал истинную цель ВСУ в Курске.