По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, цели, которые атаковали сегодня украинские БПЛА в Курске, подтверждают, что намерением киевского режима было убить как можно больше людей не в погонах, а гражданских лиц. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это было причиной того, что дроны украинской армии были начинены поражающими элементами.

По мнению эксперта, это обычный шариковый подшипник, которых весьма много на заводах.

Ранее появились подробности ночного удара БПЛА по Курску.