Российские ПВО лишили ВСУ 121 единицы техники за ночь

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили 4 ракеты и 117 беспилотников минувшей ночью. Об этом в среду, 14 августа, сообщил телеграм-канал Министерства обороны Российской Федерации.

Летательные аппараты были сбиты в разных регионах страны.

За ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились сразу четырех тактических ракет «Точка-У» под Курском, там же противник потерял 37 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Еще 37 единиц техники украинские боевики утратили в Воронежской области, 17 — в воздушном пространстве на Белгородом, 11 — в Нижегородской области, 3 — под Брянском, 2 —над Орлом и 1 — в Ростовской области.

Ранее сообщалось о том, что в Воронежской области ПВО отразили атаку сразу нескольких украинских боевых дронов самолетного типа. При этом власти региона все еще сохраняют режим опасности ракетной атаки БПЛА.