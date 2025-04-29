В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Системы ПВО приведены в боевую готовность для отражения потенциальной атаки противника.

Ситуацию контролируют спецслужбы.

Ивановская область регулярно подвергается атакам противника.

Так, в ночь на 25 апреля на территории Шуи Ивановской области упали обломки украинских беспилотников. Также город подвергался атаке украинских боевиков в ночь на 17 апреля.

Ранее сообщалось о том, что временные ограничения ввели в аэропорту Пулково в Петербурге из-за угрозы БПЛА.