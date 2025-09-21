Российские ПВО сбили беспилотник над морем у Севастополя

Вблизи Севастополя, над морской акваторией, российские комплексы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

Он пояснил, что громкие звуки, которые слышали горожане, были вызваны работой ПВО по уничтожению воздушной цели, добавив, что военные продолжают выполнять свои задачи. По предварительной информации, ущерба городу нанесено не было. Уточняется, что незадолго до инцидента в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила 19 БПЛА над регионами РФ в ночь на 21 сентября.