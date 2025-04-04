Российские силы ПВО сбили пять украинских дронов в двух областях

Министерство обороны Российской Федерации сообщило , что российские системы ПВО сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Курской областями.

Согласно заявлению, три беспилотника были ликвидированы в воздушном пространстве Белгородской области, два — над территорией Курской области.

Ранее сообщалось, что российская противовоздушная оборона на протяжении ночи на 4 апреля сумела нейтрализовать 107 дронов ВСУ. Больше всего беспилотников, 34 единицы, было сбито над Курской областью.