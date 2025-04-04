За ночь над регионами России сбили 107 беспилотников ВСУ

Российская противовоздушная оборона на протяжении ночи на 4 апреля сумела нейтрализовать 107 дронов ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

По утверждению ведомства, на протяжении ночи на 4 апреля украинская армия пыталась массово проводить атаки на объекты в российских регионах.

«За период с 21:00 мск 3 апреля по 05:00 мск 4 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 107 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали в военном ведомстве.

Больше всего беспилотников, 34 единицы, было сбито над Курской областью. Над Орловской перехватили еще 30 БПЛА. 18 нейтрализовали в Тульской области, и еще семь — над Калужской областью. Над Ростовской областью и Азовским морем сбили по четыре дрона. По три беспилотника перехватили над Московским регионом и Тамбовской областью. Два аппарата уничтожили в Брянской области и еще по одному — над Воронежской и Тульской областями.

Ранее уже сообщалось о перехвате беспилотника над Москвой. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.