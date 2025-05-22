В Гагаринском районе Смоленской области ликвидированы три БПЛА

В Гагаринском районе Смоленской области в ночь на 22 мая системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали три беспилотных летательных аппарата. Информацию об этом происшествии распространил губернатор области Василий Анохин через свой телеграм-канал.

Губернатор Анохин обратился к населению с призывом быть внимательными к мерам предосторожности. Он подчеркнул, что при обнаружении фрагментов уничтоженных БПЛА необходимо избегать контакта с ними и незамедлительно сообщать об их координатах в экстренные службы по номеру 112.

Ранее сообщалось, что вечером 21 мая дежурные средства российской ПВО уничтожили и перехватили 37 беспилотных летательных аппаратов над РФ.