Российские ПВО уничтожили 11 украинских дронов за ночь
Минобороны: силы ПВО сбили 11 дронов ВСУ над тремя регионами РФ
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Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 6 апреля российские системы ПВО ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.
Основная часть дронов, а именно восемь штук, была сбита над Ростовской областью. Кроме того, два беспилотника были успешно перехвачены в воздушном пространстве Курской области. Один дрон был уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростове, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах Ростовской области.