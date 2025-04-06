Российские ПВО уничтожили 11 украинских дронов за ночь

Министерство обороны РФ сообщило , что в ночь на 6 апреля российские системы ПВО ликвидировали 11 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине.

Основная часть дронов, а именно восемь штук, была сбита над Ростовской областью. Кроме того, два беспилотника были успешно перехвачены в воздушном пространстве Курской области. Один дрон был уничтожен над территорией Белгородской области.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал, что ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростове, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах Ростовской области.