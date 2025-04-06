Слюсарь: ПВО уничтожила БПЛА ВСУ в Ростове и Ростовской области

Система противовоздушной обороны успешно нейтрализовала беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Украины, в Ростове-на-Дону, а также в Аксайском, Мясниковском и Октябрьском районах Ростовской области. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в Телеграм-канале временно исполняющего обязанности губернатора Юрия Слюсаря.

На данный момент известно, что никто не пострадал. Сотрудники экстренных служб проверяют информацию о том, что фрагменты летательного аппарата упали на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе областного центра.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — написал Слюсарь.

Ранее сообщалось, что в Чапаевске Самарской области произошел пожар, вызванный атакой беспилотников Вооруженных сил Украины.

А перед этим глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал одно из предприятий региона. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте происшествия возник пожар.