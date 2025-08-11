Стало известно, откуда ВСУ запускали беспилотники на Подмосковье

Генерал-майор Владимир Попов в беседе с сайтом aif.ru высказал предположение, что беспилотники, атаковавшие Нижний Новгород, Подмосковье и Рязань, могли быть запущены с российской территории.

По словам военного эксперта, украинские спецслужбы могли завербовать исполнителей внутри страны, пообещав им денежное вознаграждение.

«Могли запустить некоторые товарищи с российской территории. С Украины они бы так далеко не долетели. Во-первых, у них мало осталось беспилотников большой дальности», — подчеркнул Попов.

Он отметил, что атаки проводятся с помощью беспилотников средней дальности с размахом крыльев 3-4 метра и длиной до 3,5 метров. Такие аппараты способны нести 6-8 кг взрывчатки и преодолевать до 400 км, но для точного попадения требуют запуска не далее 150 км от цели. Эти параметры позволяют определить вероятные места старта.

Ранее сообщалось, что утром 11 августа на подлете к Москве сбили два беспилотника.