Российская ПВО уничтожила 28 украинских беспилотников за ночь

В ночь на 24 марта российские силы ПВО отразили атаку с воздуха, уничтожив в общей сложности 28 беспилотников, принадлежащих Украине, сообщило Министерство обороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, большая часть целей была поражена над двумя приграничными областями: 12 аппаратов сбиты над Брянской и Ростовской областями.

Кроме того, два беспилотника были ликвидированы над территорией Крымского полуострова, а еще по одному — над Краснодарским краем и в акватории Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 марта над Ростовом-на-Дону прогремела серия взрывов.