В небе над Ростовом-на-Дону прогремели взрывы

В ночь на 24 марта над Ростовом-на-Дону прогремела серия взрывов. О ЧП сообщает SHOT.

По словам местных жителей, было минимум три взрыва в северной части города. Жители Суворовского и Северного района сообщают о вспышках в небе.

Громкие звуки слышали жители села Чалтырь, расположенного в четырех километрах от Ростова. Об этом они рассказали в местных пабликах. Официальных комментариев по поводу разрушений и пострадавших пока не поступало. До этого МЧС предупреждало об угрозе атаки БПЛА.

Ранее сообщалось о том, что в пятницу, 21 марта, 16 квартир в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону получили повреждения в результате атаки украинских дронов.