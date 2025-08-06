Российские ПВО уничтожили 51 украинский БПЛА за ночь над пятью регионами

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) продемонстрировали высокую эффективность, уничтожив 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Воздушные атаки фиксировались с 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа над территориями пяти регионов России.

Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской и Брянской областями — по 16 единиц в каждом регионе. Еще 12 беспилотников уничтожены над Республикой Крым, 4 — над Воронежской областью и 3 — над Орловской областью. Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы.

Этот инцидент стал очередным подтверждением масштабного использования Украиной беспилотной авиации для атак на российскую территорию. В последние месяцы подобные атаки участились, однако российская система противовоздушной обороны продолжает демонстрировать высокий уровень надежности.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в одном из районов региона дрон ВСУ упал на дорогу.