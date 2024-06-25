Российские ПВО уничтожили воздушный шар, запущенный с территории Украины

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили малоразмерный воздушный шар, который был запущен с территории Украины.

Об этом сообщили в аккаунте в социальных сетях Министерства обороны Российской Федерации. Инцидент произошел 25 июня около 14:45 по московскому времени. Дежурные средства ПВО оперативно обнаружили объект, нарушивший воздушное пространство Российской Федерации, и приняли необходимые меры для его нейтрализации.

Инцидент стал очередным примером усиленной работы российских ПВО по защите воздушных границ страны. Оперативные действия военных позволили предотвратить возможные угрозы, связанные с проникновением неизвестного воздушного объекта на территорию Ростовской области.

На данный момент детали инцидента уточняются, и Министерство обороны России продолжает анализировать обстоятельства происшествия.

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