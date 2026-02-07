Российские ПВО за ночь сбили 82 украинских дрона над 13 регионами страны

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 6 на 7 февраля отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

В период с 23:00 мск 6 февраля до 07:00 мск 7 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотников.

Атака затронула большую часть европейской территории России. Наибольшее количество воздушных целей было уничтожено в небе над Волгоградской областью — 45 БПЛА. Также дроны были сбиты над другими регионами, включая Брянскую область (восемь дронов), Ростовскую и Саратовскую области (по шесть БПЛА), Орловскую и Тверскую области (по четыре дрона) и Курскую область (три дрона).

По одному беспилотнику также было уничтожено над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областей. Воздушная атака охватила в общей сложности 13 субъектов РФ. Ситуация в регионах находится под контролем.

Ранее губернатор Тверской области Виталий Королев рассказал о последствиях атаки БПЛА по региону.