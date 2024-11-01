Российские ракеты поразили место дислокации полиции в Харькове

Воздушный удар по месту дислокации полиции в Харькове привел к потерям среди украинских правоохранителей. В число жертв попал полицейский полковник, еще десятки человек ранены. Об этом в различных социальных сетях сообщают сами украинские силовики.

По имеющимся данным, административное здание, в котором находилось значительное число полицейских, попало две ракеты. Этот объект оказался разрушенным вместе с находящимися рядом зданиями.

«Повреждено админздание и здания рядом. Погиб полковник полиции Андрей Матвиенко», — сообщается в одном из микроблогов.

Еще 26 полицейских при этом получили ранения. На месте ЧП до сих пор идет разбор завалов, вполне возможно, что число пострадавших еще увеличится.

До этого представители пророссийского подполья сообщали, что очередные прилеты по Харькову пришлись по военной академии, где украинские военные разместили свой штаб. После этого в здании начался сильный пожар. Было также сделано допущение, что на этом объекте присутствовали иностранные специалисты.