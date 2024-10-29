Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости рассказал подробности вечернего ракетного удара по Харькову, в результате которого был зафиксирован неоднократный прилет по некоему административному зданию.

Со слов собеседника агентства, удар российских войск был нанесен по военной академии, где ВСУ разместили военный штаб, в котором, предположительно, находились иностранные военные консультанты. Лебедев отметил, что в понедельник вечером, 28 октября, в центре Харькова было минимум три «прилета». После которых в здании академии начался сильный пожар.

«Удар наносился по Военной Академии, где у бандеровцев был один из военных штабов. Предположительно, во время взрыва в здании были иностранные консультанты», — сообщил он.

Лебедев добавил, сразу после ракетного удара район был оцеплен Службой безопасности Украины. За ограждения пускали лишь «специализированные» кареты скорой помощи.

«Предварительно: кого-то с очень большими погонами накрыли в академии, и не одного», — предположил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что иностранные диверсанты ликвидированы при попытке вооруженного проникновения в Брянскую область.