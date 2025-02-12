Утром российские ракеты нанесли удары по цехам украинских оборонных предприятий, специализирующимся на производстве беспилотников и FPV-дронов. Министерство обороны РФ сообщило , что все запланированные цели были достигнуты.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады с горюче-смазочными материалами, место временной дислокации иностранных наемников, а также сосредоточения личного состава и техники ВСУ в 139 районах.

Системы ПВО в течение суток уничтожили 12 снарядов РСЗО HIMARS, две бомбы Hammer и 66 дронов. Потери ВСУ в зоне группировки «Центр» за сутки составили свыше 510 военных и четыре боевые машины.

В зоне ответственности группировки «Юг» ВСУ понесли потери до 215 солдат, в группе «Запад» — более 210, «Север» и «Днепр» — до 95, а в зоне «Восток» — до 150 и один танк.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать воспитанников детдомов для атак на гражданское население.