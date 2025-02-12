Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали привлекать воспитанников детских домов к работе в качестве операторов БПЛА в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры РФ.

Источники утверждают, что предпочтение отдается старшим подросткам, для которых такая деятельность напоминает игру на компьютере. Кроме того, отмечается, что выбор таких кандидатов обусловлен уникальными условиями, в которых они были воспитаны.

ВСУ ищут людей, обладающих определенной эмоциональной дистанцией и моральной незрелостью, так как целью атак дронов становятся не только военные объекты. Основным объектом атак часто оказывается гражданское население, на поражение которого готовы пойти далеко не все.

Ранее сообщалось, что украинские боевики убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино.