Российские разработчики создали беспилотную систему с функцией самообороны от дронов

Российские разработчики сумели создать новейший наземный беспилотный комплекс, который самостоятельно защищается от дронов. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное научно-производственным объединением «Киловатт». В состав комплекса, который получил название «Ямщик», входят наземный роботизированный комплекс повышенной проходимости, дальнобойная помехоустойчивая связь, а также бортовая станция для обороны от беспилотников.

«Необходимо, чтобы наземный беспилотник не был уничтожен в первой же миссии воздушным беспилотником. Возможность обороняться может стать ключевым фактором успеха», — указал журналистам Александр Чирков, официальный представитель разработчиков.

Платформы этой системы способны передвигаться на расстояние до 5 км. Они могут двигаться даже несмотря на включенную рядом станцию радиоэлектронной борьбы. Один пункт управления способен одновременно контролировать до десяти наземных беспилотников. Платформа выдерживает до 300 кг полезной нагрузки.

Ранее сообщалось о том, что госкорпорация «Ростех» передала в войска очередную партию современных истребителей-бомбардировщиков Су-34. Этот тип самолетов крайне востребован в армии благодаря своим высоким боевым и летным качествам.