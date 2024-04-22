Российские штурмовики вдвоем захватили украинский опорный пункт под Волновахой

Два бойца ВС РФ атаковали укрепленные позиции неприятеля на южнодонецком направлении и овладели ими. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, слова их представителей привели РИА Новости .

Успеха в бою удалось добиться бойцам 5-й армии из войсковой группировки «Восток». Штурмовики мотострелкового полка из Приморья атаковали неприятеля. Их целью было провести разведку боя и очистить вражеские укрепления от сил противника. Это у них удалось.

«В этом бою с нашей стороны было всего два штурмовика против восьми солдат противника. Несколько украинских боевиков удалось взять в плен», - указали в военном ведомстве.

Ранее минобороны сообщило об освобождении Богдановки. Этот населенный пункт находится в Донецкой народной республике. ВС РФ за счет данного успеха заметно улучшили положение дел на переднем крае.