Украинская армия потеряла всего два своих танка при взятии российскими частями поселка Невельское. Это объясняется тем, что Киев заранее отвел с этого участка фронта всю тяжелую технику. Такое объяснение дал Игорь Кимаковский, советник главы ДНР Дениса Пушилина. Его слова привели РИА Новости .

Министерство обороны РФ отчиталось о четырех подбитых украинских танках на донецком направлении. ВСУ потеряли порядка 350 своих солдат, благодаря чему Невельское было освобождено. Потери украинцев в технике могли быть и большими, но они заранее вывели в тыл свою тяжелую технику после потери четырех танков Abrams.

«Украинские формирования после подбития четвертого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска», - указал Кимаковский.

Основная часть вражеской техники западного производства, принадлежащей 47-й бригаде ВСУ, теперь базируется именно в Красноармейске.

Ранее американский журнал National Interest назвал Украину кладбищем для Абрамсов. Меньше чем за неделю ВСУ потеряли три таких машины. Получается, что данная техника не оправдывает возложенных на нее надежд. Данные танки были слишком переоценены.