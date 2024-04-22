Российские штурмовые группы заняли часть поселка Очеретино

Российская армия прорвала оборону ВСУ и заняла часть поселка Очеретино на Авдеевском направлении. Информацию российских военкоров об этом подтверждают и украинские паблики.

Украинские войска, не выдержав давления, сдали позиции в районе железнодорожного вокзала и пропустили россиян в центральную часть населенного пункта.

Расположенный на господствующей высоте поселок имеет важное стратегическое значение. К тому же, потеря железнодорожной станции означает для ВСУ еще большую удаленность крайней точки подвоза боеприпасов.

Сообщалось, что украинские подразделения оставляют позиции в Очеретино. Об этом говорил военкор Bild Юлиан Репке. Как пишет украинский военный паблик Deep State, россияне подловили противника во время ротации войск.

Ранее Минобороны сообщило о полном освобождении Новомихайловки в ДНР. По мнению политолога Вадима Сипрова, это означает, что в ВСУ появится еще один проблемный участок на фронте, который придется затыкать дефицитными резервами.