Российские силовики обнаружили в Авдеевке схрон с натовскими оружием и боеприпасами

В пригороде Авдеевки был найден тайник, в котором хранились гранатометы и огнеметы иностранного производства, а также заряды к ним и патроны к стрелковому оружию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление регионального управления ФСБ.

Успеха удалось добиться сотрудникам ФСБ совместно с военными контрразведчиками. В тайнике найдена обширная номенклатура вооружений, среди которой выделяется американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

«Выявлен заминированный схрон с иностранным вооружением в пригороде Авдеевки», - заявили представители Федеральной службы безопасности.

В нем также обнаружили два гранатомета шведского производства, заряды к подствольному гранатомету, огнеметы и патроны к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что у подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье был обнаружен тайник с оружием. В схроне нашли автомат, пистолет, различные патроны и вещество, похожее на наркотик.