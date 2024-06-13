Российские силовики задержали двух членов банд Басаева и Хаттаба через 25 лет после их преступлений

Правоохранители выявили местопребывание двух человек, которые участвовали в нападениях на российских военнослужащих в 1999 году. Оба экс-боевика были взяты под стражу. Об этом отчитались представители ФСБ и Следственного комитета.

Их слова привели РИА Новости. Оба мужчины были обнаружены проживающими далеко за пределами тех мест, где они совершали преступления. Одного из них разыскали в Новом Уренгое, то есть Ямало-Ненецком автономном округе. Другой обосновался в Лянторе (Ханты-Мансийский автономный округ). Их обоих взяли под стражу.

«Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих)», - сообщили правоохранители.

Следствие считает, что оба арестованных участвовали в нападении банды Шамиля Басаева и Хаттаба на станицу Червленная Чечня, тогда ее участниками были убиты 15 солдат, еще 28 человек получили ранения.

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