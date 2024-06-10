Осужденный за нападение на мальчика в Z-шапке уралец хочет обжаловать приговор

Адвокат екатеринбуржца Александра Неустроева, который набросился с угрозами на ребенка в шапке с символикой Z, посчитал приговор своему подзащитному слишком строгим. В беседе с «Газетой.ру» юрист отметил, что попытается обжаловать назначенное наказание.

Три года колонии-поселения и судебный штраф в размере семь тысяч рублей: такое наказание получил житель Екатеринбурга, который оскорблял и угрожал мальчику 11 лет во дворе дома. Мужчине не понравилась его патриотическая шапка с символикой СВО. Ребенок при этом ждет с зоны спецоперации папу и мечтает стать военным либо военкором.

Адвокат агрессора не посчитал приговор соответствующим вине. Правозащитник и Неустроев будут его обжаловать.

«Это сам по себе очень большой срок. По поводу обжалования приговора, у нас есть некоторое время на его изучение. По результатам будем обсуждать возможность подачи жалобы. Если Александр Евгеньевич примет такое решение, то конечно, жалоба будет подана», — сказал юрист.

Напомним, что приговор выносил Октябрьский районный суд в Екатеринбурге 10 июня. Наказание назначили по статье УК РФ за хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия. Первый раз мужчину пытались привлечь к ответственности, но тот раскаялся и его отпустили. Однако Генпрокуратура потребовала пересмотреть решение суда.

Ранее сообщалось, что мама юного екатеринбуржца с шапкой Z рассказала, считает ли приговор для буйного мужчины достаточным наказанием.