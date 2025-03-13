Российские силы ПВО сбили 77 дронов ВСУ за одну ночь

В период с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурные силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 77 украинских беспилотников. Все аппараты были перехвачены и уничтожены, сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество дронов, а именно 30 единиц, было сбито над Брянской областью. В Калужской области уничтожено 25 БПЛА.

В Курской и Воронежской было сбито по шесть беспилотников в каждой. Над Ростовской и Белгородской российские ПВО ликвидировали по пять украинских дронов.

Ранее МЧС России выпустило распоряжение, в котором говорится о том, что нельзя использовать подручные средства для уничтожения дронов.