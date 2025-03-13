Россиянам запретили сбивать беспилотники подручными средствами

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации выпустило распоряжение, в котором говорится о том, что нельзя использовать подручные средства для уничтожения дронов. Также запрещается приближаться к упавшим беспилотным летательным аппаратам и прикасаться к ним. Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на рекомендации МЧС.

Также необходимо избегать использования радиотехники, мобильных устройств и устройств с GPS вблизи дронов.

«Обнаружили БПЛА — не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», — сообщили в МЧС.

В случае аварии с беспилотным летательным аппаратом необходимо удалиться на 100 метров, укрыться за постройкой или деревом, предупредить окружающих и незамедлительно вызвать экстренные службы по номеру 112, добавили в экстренных службах.

Напомним, в ночь на 11 марта ВСУ нанесли массированный удар по территории России. Больше всего беспилотников было сбито над Москвой и Московской областью. В Центральном регионе из-за этого погибли три человека.

Ранее в Министерстве обороны РФ прокомментировали действия киевского режима, назвав их демонстративными на фоне переговоров между Украиной и США.