Российские силы ПВО уничтожили четыре БПЛА в утренние часы

Министерство обороны РФ сообщило , что в период с 07:30 до 08:30 мск дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали четыре беспилотника самолетного типа, принадлежащих Украине.

Согласно информации, предоставленной ведомством, два из этих аппаратов были сбиты над Новгородской областью, а два других — над Ленинградской областью.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уточнил, что силы ПВО уничтожили два БПЛА над территорией региона, конкретно над Киришским и Волховским районами. Он также добавил, что никаких разрушений или пострадавших в результате инцидента зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что 115 украинских беспилотников перехвачены российской ПВО за ночь.