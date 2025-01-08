В Энгельсе двое пожарных погибли во время ликвидации последствий налета украинских беспилотников

На промышленном предприятии в Саратовской области произошло возгорание после налета украинских БПЛА. Во время тушения пожара двое спасателей погибли. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Губернатор заявил, что на промышленном предприятии в Энгельсе, которое попало под воздушный удар украинских беспилотников, возросла площадь пожара. По результатам этого в городе будет введен режим чрезвычайной ситуации.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу», — указал он.

В Энгельсе также работают специалисты из управления Роспотребнадзора. Они регулярно производят забор проб воздуха. На данный момент предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не отмечено.

Ранее Бусаргин уже сообщал о пожаре в Энгельсе. Системы ПВО сбили беспилотники, но их обломки упали на территории предприятия и вызвали пожар. Местные жители говорят, что они слышали до 40 взрывов.