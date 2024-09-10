Московский аэропорт Жуковский возобновил работу после падения обломков БПЛА

Аэропорт Жуковский возобновил свою работу, что была прервана прошлой ночью из-за массированной атаки вражеских дронов на столичный регион. Об этом на сайте аэрогавани проинформировала пресс-служба.

Сообщается, что с 21 часа по мск 10 сентября Жуковский работает в штатном режиме. Аэропорт принимает и отправляет самолеты.

«В 21:00 10.09.24 г. аэропорт возобновил работу по приему и выпуску рейсов. <…>Производится регистрация пассажиров на рейсы. Приносим пассажирам извинения за длительное ожидание и желаем приятного полета!» — говорится в сообщении.

Напомним, ночью вторника, 10 сентября, над аэропортом Жуковский был сбит украинский беспилотник. В результате чего обломки БПЛА упали на взлетно-посадочную полосу аэрогавани, после чего она была сразу закрыта на прием и вылет рейсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 10 сентября средствами ПВО РФ в небе над Подмосковьем были перехвачены и уничтожены 14 вражеских дронов.