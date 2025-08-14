ВСУ использовали новые дроны «Шахеды» для атаки на Татарстан

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Татарстана, используя новый тип беспилотного летательного аппарата (БПЛА) — дрон ZTK150, который в украинских войсках окрестили «Шахедом» собственного производства, сообщил телеграм-канал Mash.

Несмотря на внешнее сходство с российским БПЛА «Герань-2», ZTK150 представляет собой принципиально иное устройство. Основные характеристики дрона: скорость полета в крейсерском режиме достигает 180 км/ч, предельная высота подъема — 3000 метров, время нахождения в воздухе — около 10 часов, при этом он способен нести полезную нагрузку до 50 кг.

Предполагается, что Украина приобрела эти дроны через цепочку посредников у китайской компании ZTK drones UAV, базирующейся в Гонконге и имеющей филиал в Дубае. Данная компания специализируется на продукции оборонного и космического назначения, являясь одним из ведущих поставщиков дронов из ОАЭ.

В блогосфере отмечается, что стоимость поставок данных БПЛА была существенно завышена, и это не единичный случай. Кроме того, украинские компании, такие как Jupiter hunter и киевская фирма «Скринтек» (крупнейший поставщик дронов на Украине), закупают иностранные беспилотники, представляя их как собственные разработки.

12 августа над территорией Татарстана было сбито девять украинских дронов, среди которых был идентифицирован и украинский «Шахед».

Ранее сообщалось, что за сутки ПВО сбила 268 беспилотников и четыре авиабомбы над РФ.