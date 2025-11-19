Российские системы ПВО уничтожили 65 украинских дронов за восемь часов

В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 18 ноября до 7:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество воздушных целей было зафиксировано над акваторией Черного моря, где силы ПВО нейтрализовали 16 беспилотников. Над территорией Воронежской области и Краснодарского края было уничтожено по 14 БПЛА.

Над Белгородской областью расчеты противовоздушной обороны сбили 11 вражеских дронов. Еще девять беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря. Над Брянской областью силы ПВО ликвидировали один воздушный аппарат.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к стратегически важным объектам. Операция по отражению массированной атаки продолжалась в течение восьми часов и завершилась полным успехом российских систем ПВО.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 18 украинских дронов-камикадзе за десять часов.