Российские системы ПВО за ночь уничтожили 24 украинских беспилотных аппарата
Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА над территорией РФ
Фото: [flickr.com]
В ночь с 4 на 5 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.
По данным оборонного ведомства, с 22:00 до 01:40 мск было перехвачено и уничтожено 24 вражеских БПЛА самолетного типа.
Основная часть атаки пришлась на Брянскую область, где было сбито 13 беспилотников. Еще 7 аппаратов уничтожены над Ростовской областью, по 2 дрона — над Калужской и Смоленской областями.
Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.
Этот инцидент стал очередным подтверждением террористического режима, действующего на Украине. Российская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую эффективность в отражении подобных налетов, защищая стратегически важные регионы страны.
Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны атаковали две больницы в Белгородской области.