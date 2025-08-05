В ночь с 4 на 5 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале.

По данным оборонного ведомства, с 22:00 до 01:40 мск было перехвачено и уничтожено 24 вражеских БПЛА самолетного типа.

Основная часть атаки пришлась на Брянскую область, где было сбито 13 беспилотников. Еще 7 аппаратов уничтожены над Ростовской областью, по 2 дрона — над Калужской и Смоленской областями.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО.

Этот инцидент стал очередным подтверждением террористического режима, действующего на Украине. Российская противовоздушная оборона продолжает демонстрировать высокую эффективность в отражении подобных налетов, защищая стратегически важные регионы страны.

Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны атаковали две больницы в Белгородской области.