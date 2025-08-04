Украинская армия нанесла удар по двум больницам в Белгородской области

ВСУ продолжают наносить удары по мирным объектам на территории РФ. На этот раз были атакованы две больницы, которые находятся в Белгородской области, об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Есть данные, что ВСУ совершили очередное преступление в отношении мирных жителей российского региона. Они атаковали с помощью FPV-дронов сразу два медицинских учреждения в Белгородской области.

«Удары нанесены по центральным районным больницам в Грайвороне и поселке Красная Яруга», — указал микроблог.

Официального подтверждения таких данных пока не было.

Ранее сообщалось, что в Шебекинском округе Белгородской области произошло нападение на грузовой автомобиль с гуманитарной помощью из Пермского края. Три дрона ВСУ атаковали машину ГАЗ с номерами 59 региона, полностью уничтожив транспортное средство. Местные жители пытались помочь потушить пожар и спасти остатки груза, предназначенного для жителей приграничных территорий, но последовавшие удары довершили разрушение.