Российские системы ПВО за три часа уничтожили 47 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны за короткий промежуток времени нейтрализовали значительное количество беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, в воскресенье вечером, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени, дежурные расчеты ПВО перехватили и уничтожили 47 беспилотников самолетного типа. Все они были зафиксированы в воздушном пространстве над несколькими регионами страны.

Наибольшее число целей было поражено над Ростовской областью, где ликвидирован 21 дрон. Еще 19 беспилотников удалось сбить над территорией Брянской области. Пять летательных аппаратов были уничтожены в небе над Калужской областью. Кроме того, по одному БПЛА перехвачено над Белгородской и Курской областями.

Как отметили в Минобороны, все обнаруженные цели были своевременно выявлены средствами радиолокационного контроля и успешно поражены штатными средствами противовоздушной обороны. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в результате попытки атаки не приводится.

Ранее стало известно, что Российская ПВО за неделю уничтожила рекордное количество беспилотников.