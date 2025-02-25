МВД завело дело о пропавших на Украине вагонах

В феврале 2022 года Украина присвоила большое количество российских и белорусских грузовых вагонов. По этому поводу российским Министерством внутренних дел возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил РБК.

Украина присвоила порядка 17 тыс. грузовых вагонов, которые принадлежат российским и белорусским компаниям. Их общая стоимость составляет порядка 1,1 млрд долларов. Решение по этому поводу было принято Шевченковским районным судом Киева. Вагоны конфисковали в рамках дела о неуплате налогов. Это произошло несмотря на то, что между странами ранее действовало соглашение об избежании двойного налогообложения. За счет этого бизнес мог не платить налоги украинской стороне.

В результате российскими правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье об отмывании или легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Также ранее были возбуждено дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье было возбуждено уголовное дело по итогам смерти ребенка-инвалида. В деревне Машино-Дубки, которая находится рядом с Сергиевым Посадом, загорелся частный дом. После его тушения внутри было найдено тело подростка. Его оставили одного дома, и это привело к трагедии.